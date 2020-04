Iniciada obra do novo Canil Municipal de Arapongas

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Obras (Seodur) começou nesta semana a obra que prevê a construção do novo Canil Municipal, a ser localizado na Rua Anu Coroca – Pq. Industrial IV, Zona Sul. Incialmente as equipes executam a parte de fundação da obra.

O projeto conta com área a ser construída é de 444,85 metros quadrados, em terreno de 975 metros quadrados. A construída compreenderá em recepção, sala de administração, sala de atendimento veterinário, copa, sanitários, baias para guarda de animais e outras dependências. Será investido o valor de R$ 356.548,99. O recurso para aplicação na obra foi proveniente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, através de empenho do COMDEMA.

O vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, afirma que o novo espaço fará jus aos atendimentos específicos voltados ao acolhimento desses animais. “ Estamos atendendo a um anseio de muitas pessoas preocupadas com a situação de animais que vivem em estado de abandono, pauta que também temos interesse e obrigação de contribuir. Um espaço adequado para o trato dos animais é algo que envolve atenção, humanidade e também saúde pública”, afirma Milani.

Para o secretário de Meio Ambiente, Renan Manoel, o novo Canil Municipal vai mudar positivamente o cenário desses animais. “ As equipes atuantes no Canil terão um lugar totalmente adequado na missão de zelar pelos animais em estado de abandono. O projeto conta com ampla e específica estrutura para o atendimento aos animais. Estamos entusiasmados com esse novo e importante passo”, conclui.