Aeroporto de Arapongas passa por reforma e ampliação

A Secretaria Municipal de Obras (Seodur), iniciou as obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Arapongas Alberto Bertelli. Nesta primeira etapa as equipes já executaram as demolições e seguem com as partes de fundação da área a ser ampliada – que inclui sala de embarque; sala de espera; sala de descanso; almoxarifado; além da construção de novos banheiros. O projeto traz também a readequação total do saguão, que será demolido, dando um espaço para um local reformulado para os atendimentos aos passageiros, funcionários e tripulantes. O investimento é de R$ 296.926,61 em recursos próprios.

“O Aeroporto de Arapongas terá maior qualidade, oferendo boas condições aos que lá atuam, e também aos passageiros e equipes de voos. Essa já era uma obra prevista, e que ganhou ainda mais força quando o nosso aeroporto começou a receber vôos inseridos no programa do Governo do Estado – Voe Paraná, que liga algumas cidades do interior do Estado à capital Curitiba, através de vôos regulares”, explica o secretário de Obras e também vice-prefeito, Jair Milani.

Ele acrescenta ainda que devido ao Plano Municipal de Contingência para enfrentamento do coronavírus(CODIV-19), a obra seguirá um cronograma diferenciado, priorizando a segurança dos profissionais.