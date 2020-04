Arapongas detalha perfil do novo caso de covid-19 

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o perfil da segunda pessoa infectada pelo novo coronavírus no município. Confira nota na íntegra.

"Trata-se de uma paciente de 34 anos, residente no município e que no início do mês de março esteve em contato com pessoas de outro Estado. Uma das pessoas que estavam nesse grupo já estava internada em uma UTI nos últimos dias e com os sintomas.

Após esse contato, a paciente começou a apresentar sintomas como diarreia, febre e repentina falta de ar.

Por apresentar esses sintomas, o caso foi levado à Vigilância Epidemiológica, que aplicou os procedimentos previstos nos protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

A paciente realizou teste em laboratório particular, apresentando positivo para Covid-19.

A paciente encontra-se em casa, em bom estado clínico, reagindo bem ao tratamento prescrito e sendo acompanhada por profissionais da Vigilância Epidemiológica.

Ainda em cumprimento aos protocolos da saúde, familiares estão em isolamento domiciliar e sob monitoramento.

A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene e evitando aglomerações".