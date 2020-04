Sesa confirma 2º caso do novo coronavírus em Arapongas

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), confirmou nesta quarta-feira (1º), o segundo caso do novo coronavírus em Arapongas. Conforme boletim divulgado pela secretaria, este é o terceiro caso da covid-19 na área da 16ª Regional de Saúde (RS).

De acordo com o secretário municipal de Saúde Moacir Paludetto, trata-se de uma mulher adulta jovem que contraiu o vírus em viagem recente. O teste foi feito em um laboratório particular não credenciado, contudo a Sesa aceitou o resultado positivo. A Secretaria Municipal irá se pronunciar sobre o caso ainda nesta quarta-feira (1º).

O primeiro caso da doença no município foi confirmado na terça-feira (31/03), pela própria secretaria. Conforme nota, a paciente infectada é uma mulher de 39 anos, residente no município e que esteve no Rio Grande do Sul no início de março. Após sete dias, começou a apresentar sintomas como diarreia, dor no corpo, febre persistente, dor de garganta e tosse. A paciente entrou em contato com o serviço de saúde, recebendo a orientação para que ela e seus familiares ficassem em isolamento domiciliar, medida obrigatória para esse tipo de situação.

PARANÁ

Em todo Estado, são 229 casos confirmados e 602 suspeitos, segundo o relatório da Sesa. A maior parte das confirmações se concentra em Curitiba, que registrou 97 casos da doença.