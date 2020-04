Profissionais da saúde de Arapongas passam por capacitação de coronavírus

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira (31) uma capacitação para os profissionais que atuam na linha de frente ao enfrentamento do coronavírus (Covid-19). As instruções técnicas acontecem na Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA), localizada no Residencial Caravelle e contam com a aplicação de práticas fundamentais para o atendimento de forma ágil e segura aos pacientes que apresentem sintomas ou confirmação do coronavírus em Arapongas.



“Sabendo da gravidade e alta transmissibilidade do Covid-19, estamos realizando a capacitação em grupos de 12 profissionais da saúde, por vez, repassando o fluxograma e protocolos determinados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde para que tenhamos um ambiente seguro de trabalho, com abordagens específicas a esses pacientes, desde a triagem até os procedimentos de tratamento que seguem medidas diferentes de outras enfermidades", explica um dos médicos responsáveis pela capacitação, Dr. Herlon Mituzi Miyazawa. A Dra. Júlia Soares também integra a ação.

Ainda conforme o Dr. Herlon, a capacitação agrega os métodos como entrada na Emergência, atendimento na Classificação de Risco, criação de ambiente de ventilação de sistema fechado, envio para isolamento na Unidade de Cuidados Avançados e deslocamento em segurança para leito de ar negativo, intubação e demais ações com o objetivo de testar todas as etapas do protocolo de atendimento. Analisando caso a caso, para que também seja identificado imediatamente se o paciente apresenta qualquer outra comorbidade.

Outra pauta discutida durante o treinamento é a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que têm a função primordial nos atendimentos dessa natureza, levando maior segurança aos profissionais das equipes de saúde e também aos pacientes. “Em todo o mundo, estamos lidando com algo novo, onde toda preocupação ainda é pouca, por isso o reforço no aperfeiçoamento dos profissionais é de suma importância. Temos que levar em consideração também que há a chance da presença de pacientes assintomáticos, que são aqueles que portam a doença ou infecção, mas não exibem sintomas. Eles também disseminam a doença, o que é muito preocupante. Por isso, defendemos nesse momento, bastante difícil para a saúde pública, o isolamento social, umas das medidas mais importantes no enfrentamento ao Covid-19", acrescenta Miyazawa.

CRONOGRAMA

A capacitação aos profissionais da saúde será realizada ao longo da semana, na quinta e sexta-feira (02 e 03 de abril), às 18h, e no sábado de manhã (04 de abril).

Todos os encontros acontecem na UPA 24h.

O que você precisa saber e fazer. Como prevenir o contágio do coronavírus (Covid-19):

- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel;

- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

- Evite aglomerações se estiver doente;

- Mantenha os ambientes bem ventilados;

- Não compartilhe objetos pessoais;

- Se possível, FIQUE EM CASA.