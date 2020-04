Boletim da dengue: Arapongas confirma 129 casos positivos

Nesta quarta-feira (01), a Secretaria Municipal de Saúde, através do Controle de Endemias divulgou o Boletim da Dengue, referente a semana do dia 22 a 28 de março. Os números atualizados mostram que Arapongas apresenta até agora 129 casos positivos de dengue (sendo 81 autóctones, adquiridos dentro do munícipio e 48 importados). Sendo 11 casos a mais em relação à semana anterior, que apontava 118 casos. Ainda conforme o novo boletim, são ao todo 639 notificações, dos quais, 237 casos permanecem em investigação e 273 atestaram negativo para a doença.

Com o munícipio em estado de alerta, o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini reitera os cuidados indispensáveis para o combate ao aedes aegypti. “ Não nos cansamos de enfatizar que essa luta é de todos nós. Além dos trabalhos dos agentes de combate a endemias, é fundamental que cada morador execute as limpezas diariamente, através de inspeções em seus próprios quintais, mantendo a limpeza necessária e também nos ajudando na eliminação de possíveis focos. Precisamos do reforço da população para que Arapongas fique longe de qualquer epidemia, já anunciada em diversas cidades de Paraná”. Ele acrescenta também demais ações preventivas como a instalação de telas de proteção em janelas, uso de repelentes, somado à limpeza e eliminação do acúmulo de água parada, que pode acontecer em vasos de plantas, garrafas, pneus, caixas d’água, calhas, reservatório da geladeira, entre outros.

Ações – Nesta quarta-feira (01), equipes do Controle de Endemias iniciaram atividades de bloqueio em parte das regiões do Conjunto Flamingos; Conjunto San Raphael e Nossa Senhora das Graças – nos pontos que registram crescente registro de notificações. O bloqueio consiste na aplicação do inseticida (UVS Costal), que contribui para a eliminação dos criadouros, somados às práticas essenciais de limpeza da comunidade. “ Essa foi uma ação emergencial, nesses locais com maior número de notificações. Estamos realizando um levantamento mais técnico, analisando região por região e, caso necessário a aplicação do inseticida poderá acontecer em outros bairros”, explica Pardini.

No Cj. Flamingos, San Raphael e Nossa Senhora das Graças, os serviços prosseguem até a sexta-feira (03). As ações de combate à dengue também têm sido desenvolvidas nos pontos estratégicos, como cemitério; borracharias; ferros velhos; entre outros.

Paraná - O boletim da dengue divulgado ontem (31), pela Secretaria da Saúde do Paraná registra 69 óbitos confirmados por dengue no Estado; são 12 mortes a mais que o informe anterior. Os óbitos confirmados nesta semana são de moradores de : Foz do Iguaçu, 88 anos, feminino, com quadro associado de hipertensão arterial; Cascavel, 81 anos, masculino, sem fator de risco associado; Florestópolis, 79 anos, feminino, sem outra comorbidade associada; Barbosa Ferraz , 76 anos, feminino, com doença cardíaca, pulmonar e hipertensão arterial; Atalaia, 65 anos, feminino, com hipertensão arterial, insuficiência renal e cirrose; Centenário do Sul, 63 anos, masculino, com doença crônica no fígado; Juranda, 61 anos, masculino, com hipertensão e doença renal crônica; Itaúna do Sul, 60 anos, masculino, com doença renal crônica; Medianeira, 45 anos, feminino, sem comorbidade associada; Primeiro de Maio, 43 anos, feminino, com hipertensão arterial, Rolândia, 16 anos, masculino, sem comorbidade, e Sarandi , 8 anos, masculino, também sem quadro de outras doença associada.

O boletim de hoje mostra 87.900 casos confirmados de dengue, com um acréscimo de 14,67% em relação à semana anterior, são 11.245 mil novos casos confirmados. O Estado soma 204.807 notificações para dengue e 364 municípios atingidos. Na situação de epidemia de dengue estão 177 cidades e em situação de alerta, estão 32.