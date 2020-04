Homem é detido pela PM de Arapongas por direção perigosa

Um homem foi detido pela polícia militar (PM) de Arapongas depois de promover direção perigosa pelas ruas do Conjunto Flamingos durante a tarde desta terça-feira (31).

De acordo com relatório da equipe policial, durante patrulhamento pela Rua Louro Verde, os policiais viram o condutor de uma motocicleta CG de cor preta, com uma pessoa na garupa, atravessando a rua preferencial, realizando manobra de empinar. Quando ele viu a viatura policial, saiu em alta velocidade. Os policiais iniciaram acompanhamento tático e deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu, continuando a ultrapassar diversas ruas preferenciais colocando a vida dele, do garupa e de terceiros que transitavam pelas vias percorridas. Durante a fuga, o motociclista chegou a jogar a moto contra algumas pessoas que estavam na calçada, quase causando um atropelamento de grandes proporções.

Depois de fazer uma curva, o condutor perdeu o controle e acabou caindo com a moto, momento em que foi abordado pela PM. A moto tinha caraterísticas adulteradas e foi recolhida ao pátio do Detran. O garupa foi orientado e liberado no local, enquanto o condutor foi encaminhado para atendimento médico e em seguida, para a sede da PM para realização de termo circunstanciado. Foi realizado teste de etilômetro, porém o resultado deu negativo.