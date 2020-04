Homem é preso por tráfico de drogas em Arapongas

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (31), na estrada do Coqueiral, em Arapongas por tráfico de drogas. Um mandado de prisão contra ele pelo mesmo crime já estava em aberto.



A equipe Rotam da polícia militar (PM), estava em patrulhamento pelo local, quando percebeu um homem em atitude suspeita, em frente a uma residência. Ele recebeu voz de abordagem e durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém ao checá-lo junto ao sistema, os policiais descobriram um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas.



Antes de ser encaminhado, o homem pediu aos policiais para trocar de roupa, sendo então acompanhado pela equipe ao interior de sua casa. Lá dentro, foram encontrados 11 invólucros de maconha, todas embaladas com papel filme, prontas para comercialização, além de 01 pedaço “in natura” da droga, pronta para ser fracionada. Em busca pelo quintal da residência, foram encontradas ainda 2 mudas de maconha, já plantadas dentro de baldes.



O homem assumiu a prática de tráfico de drogas e foi encaminhado para a delegacia da cidade, juntamente com a droga, que totalizou 478 gramas.