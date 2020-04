Incêndio em barracão industrial mobiliza bombeiros em Arapongas

Um incêndio em um dos barracões do Centro de Tratamento de Resíduos Industriais (Cetec) de Arapongas mobilizou nesta terça-feira (31) várias equipes do Corpo de Bombeiros, além de voluntários. O fogo teve início por volta das 16 horas e atingiu uma área de armazenamento de material. Não houve feridos.

Três caminhões do Corpo de Bombeiros de Arapongas e de Apucarana, que encaminhou apoio, foram utilizados para controlar o fogo e resfriar a área. Várias empresas também apoiaram a operação, encaminhando caminhões-pipa para auxiliar o atendimento. Brigadas de incêndio da empresa e de indústrias vizinhas também atuaram no local. A fumaça foi vista a quilômetros de distância.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros de Arapongas, Matheus Justino Cândido, o barracão atingido tem cerca de 3 mil metros quadrados e acondicionava materiais altamente inflamáveis e foi atingido parcialmente. "É um trabalho bastante custoso e as equipes devem acompanhar toda a retirada dos materiais desse barracão", afirmou. Até às 21 horas, as equipes permaneciam na empresa, localizada no parque industrial, na saída para Londrina.