Prefeitura de Arapongas confirma 1º caso do novo coronavírus no município

Arapongas registrou o primeiro caso positivo do novo coronavírus. A informação foi confirmada na tarde desta terça-feira (31), pela Prefeitura Municipal.

Conforme nota divulgada no site da prefeitura, trata-se de uma mulher de 39 anos, residente no município e que esteve no Rio Grande do Sul no início do mês. Após sete dias, começou a apresentar os sintomas: diarreia e dor no corpo, depois febre persistente, dor de garganta e tosse.

A paciente entrou em contato com o serviço de saúde, recebendo a orientação para que ela e seus familiares ficassem em isolamento domiciliar, medida obrigatória para esse tipo de situação.

Durante o monitoramento domiciliar diário, revisado pela equipe de saúde, a paciente relatou desconforto respiratório (falta de ar). Foi orientada então a procurar imediatamente o atendimento médico.

A Vigilância Epidemiológica, seguindo os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde, realizou a coleta do exame em domicílio e encaminhou para o Laboratório Central (Lacen), via 16ª. Regional de Saúde, para realização das análises. Nesta terça, saiu o resultado, sendo testado positivo para coronavírus.

A paciente encontra-se em domicílio, com boa resposta ao tratamento proposto e sem comprometimento do quadro respiratório, sem sintomas e sob monitoramento.

A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene e evitando aglomerações.