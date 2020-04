Melhorias trazem qualidade para quadra esportiva do Jardim Bandeirantes em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), executou melhorias estruturais na área de esportes, localizada na Rua Japim, no Jardim Bandeirantes. Inicialmente foram realizados diversos reparos na arquibancada; quadra esportiva; limpeza ao entorno do local - através da Secretaria do Meio Ambiente; e novas pinturas. Os alambrados da quadra e as traves dos gols foram substituídas por novas, além da instalação de melhor iluminação.

Para finalizar, o espaço vai receber também melhorias no parquinho infantil, anexo à quadra. “ Foram serviços práticos que deram um aspecto novo ao espaço de esportes. O que proporciona uma boa alternativa para a prática esportiva, qualidade de vida. Um espaço seguro para as nossas crianças, jovens e até mesmo adultos utilizarem. Assim que pudermos retomar nossas atividades ao ar livre, esse será uma opção aos moradores do Jardim Bandeirantes”, disse o secretário de Obras e também vice-prefeito, Jair Milani.