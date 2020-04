Assistência Social busca voluntários para ajudar em abrigo emergencial de Arapongas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), iniciou ontem (30) o remanejamento de pessoas em situação de rua para o abrigo emergencial instalado no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), anexo ao Centro Social Urbano (CSU), no Jardim Aeroporto. A medida visa manter esses moradores em segurança e isolamento em meio à pandemia do coronavírus (Covid-19). Contudo, a Semas reforça a necessidade de pessoas voluntárias que possam contribuir com as ações socioassistenciais. “Esse abrigo conta com a parceria das Secretarias de Assistência Social e Segurança. Temos poucos voluntários para nos ajudar, apenas a nossa equipe não será suficiente, tendo em vista que demais moradores em situação de rua deverão ingressar no local no decorrer dos próximos dias. Por isso, pedimos que as igrejas, instituições e sociedade civil nos ajudem sendo voluntários nessa causa. A contribuição pode vir em forma de prestação de serviços. As empresas que também se interessarem podem nos ajudar com doações. Toda ajuda será muito bem-vinda”, pede a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Os interessados em se voluntariar podem entrar em contato com a Semas, através do telefone: 3902- 1335.

Abrigo - O CIE foi readequado e conta com colchões hospitalares – doados pela empresa Ortobom, que servirão de dormitórios. Serão servidas também quatro refeições diárias (café da manhã, café da tarde, almoço e jantar), entre outros serviços. No primeiro dia de abertura do espaço, foram recebidos cerca de 15 moradores em situação de rua que são atendidos pelo Centro Pop. No decorrer da semana, demais usuários do serviço também serão encaminhados. Conforme a Semas, buscas ativas também serão feitas em praças e demais pontos do município levando orientações em relação ao abrigo emergencial a esse público.

Requisito – Reforçando também as medidas de segurança, para que se evite possíveis disseminações do novo coronavírus, fica estabelecido que os moradores em situação de rua que optarem por livre espontânea vontade adentrar ao abrigo não poderão ingressar novamente, caso optem por deixar o local.