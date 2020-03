Usina de Reciclagem firma parceria para recolhimento de pneus usados em Arapongas

Visando o descarte regular, a Usina de Reciclagem de Arapongas informa que em uma parceria a empresa Koregon Pipes - responsável pela fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico está recebendo pneus usados. “ As pessoas que não tiverem onde acondicionar pneus podem levar até à empresa. Eles estarão recolhendo todo esse material, dando uma destinação correta, que não agrida o meio ambiente, e mais importante, fazendo com que esses pneus não se tornem criadouros em potencial do mosquito da dengue no município. Por isso, não jogue pneus em datas vazias, estradas ou jogados nos quintais. Essa é uma questão de saúde pública, onde todos devemos estar envolvidos. Foi muito bacana a iniciativa de empresa Koregon e nós apoiamos”, diz o gerente da Usina de Reciclagem, Silvano Santos.

Ainda conforme Santos, assim que possível ações de recolhimento de pneus e também de lixo eletrônico serão desenvolvidas em Arapongas.

Os interessados em descartar pneus usados podem contatar a empresa Koregan através do telefone: 9990-2770 ou até o local: Rod Br-369 Saída para Apucarana, Sn, Barracão B - Parque Industrial IV. Falar com Orlando Melotti – consultor de engenharia ou Guido Gobbo Neto – diretor superintendente.