Semas repassa orientações aos beneficiários dos serviços socioassistenciais

A Secretaria Municipal de Assistência Social(Semas) informa que até o presente momento não foram repassadas informações quanto à concessão do auxílio pecunário em razão da pandemia do coronavírus(COVID-19) a ser pago pelo Governo Federal - segundo proposta de lei que tramita na esfera federal, com repasses mensais de R$ 600,00 aos trabalhadores informais e pessoas com deficiência que ainda aguardam na fila de espera do INSS até a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ainda conforme esclarece a Semas, o pagamento do benefício ainda está em discussão e depende da sanção do presidente da Repúbica, Jair Bolsonaro, e regulamentação para início do cadastramento dos beneficiários e efetiva concessão, sendo que não foram informados pelos órgãos federais competentes os prazos para a formalização das etapas.

"Pedimos para que os interessados acompanhem os dessobramentos de todo esse processo pelas nossas redes sociais, em especial facebook da Semas, ou pelo site oficial da Prefeitura de Arapongas, onde serão diuvlgados oportunamente as informações acerca deste tema, tais como: as formas de acesso ao benefício, quem terá direito, tempo de duração, entre outros", orienta a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva. Ela reforça ainda que os usuários não acessem eventuais links para solicitação do benefício, cujo as fontes não sejam de órgaos oficiais. Tendo em vista que já existem diversos links suspeitos, ou seja, fraudulentos circulando para a solicitação do benefício.

Demais serviços - A Semas informa também que a partir desta terça-feira(31), os Centros Municipais em Assistência Social

(CRAS's), estarão agendando atendimentos prioritários para benefícios eventuais e, que envolvam transferência de renda, ob servadas as recomendações dos órgãos competentes relativas à pandemia do COVID-19.

Os atendimentos serão agendados via telefone, das 8h às 12h - de segunda a sexta-feira. TELEFONES: CRAS CSU - 3902-1155/CRAS Del Condor - 3902-1034/CRAS Zona Sul - 3902-1304.