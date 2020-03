Arapongas inicia remanejo de moradores em situação de rua para abrigo emergencial 

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Assistência Social (Semas) e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), iniciou nesta segunda-feira (30) a transferência de moradores em situação de rua ao abrigo emergencial instalado no Centro de Iniciação ao Esporte(CIE), anexo ao Centro Social Urbano(CSU). A medida integra o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). O espaço foi readequado e conta com colchões hospitalares – doados pela empresa Ortobom, que servirão de dormitórios. Serão servidos também quatro refeições diárias (café da manhã, café da tarde, almoço e jantar), entre outros serviços prestados através das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Segurança, além do grupo de voluntários da comunidade e igrejas de Arapongas. Nesta primeira etapa da acomodação, cerca de 15 moradores em situação de rua atendidos pelo Centro Pop já foram alocados no CIE. No decorrer da semana, demais usuários do serviço também serão encaminhados. Conforme a Semas, buscas ativas também serão feitas em praças e demais pontos do município levando orientações em relação ao abrigo emergencial a esse público. “É importante frisar que nós não podemos obrigar as pessoas em situação de rua a irem para o abrigo. Por isso, os que já estão no local foram de livre espontânea vontade. Equipes de assistentes sociais do município e guardas municipais irão percorrer os locais que concentram esses moradores, orientando-os a irem para o abrigo, mantendo-se seguros em meio à pandemia. Os que quiserem, serão encaminhados de imediato. Vale ressaltar também que aqueles que optaram em ir para o abrigo não poderão ingressar novamente caso decidam deixar o local. Essa medida faz com que tenhamos controle do local, evitando assim que eles saíam e retornem posteriormente, levando risco de contaminação para os outros, além dos riscos aos profissionais", explica a diretora de Políticas Públicas da Semas, Leoni Arruda Milani.

Para o prefeito Sérgio Onofre, o abrigo emergencial fortalece o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do Coronavírus e é possível graças à soma de esforços do Poder Público, empresas doadoras e voluntariado. “Não podemos deixar os moradores em situação de rua expostos em meio à pandemia. Em Arapongas já executamos um serviço socioassistencial voltado aos moradores em situação de rua, através do Centro Pop, onde eles almoçam, tomam banho, utilizam da lavandaria para a lavagem de suas roupas, além de atividades como oficinas e cursos. Contudo, no Centro Pop eles têm livre acesso e saída. Já o abrigo emergencial será um espaço onde esses moradores permanecerão em isolamento social, assim como foi determinado a toda a população", reforça Onofre.

O Centro Pop atende de 20 a 30 pessoas em situação de rua diariamente. Além da abordagem social, são feitos encaminhamentos para internações de dependentes químicos, fornecidos passes intermunicipais - quando o usuário dos serviços é de outa cidade, encaminhamentos para Casas de Acolhida e CAPS, além das reinserções familiares.

Caso a população tenha informações que possam levar a Prefeitura ao encontro de moradores de situação de rua, deve contatar a Secretaria de Assistência Social, através do telefone 3902-1335.