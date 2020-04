Exames descartam morte de idosa por coronavírus em Arapongas

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas informou nesta segunda-feira (30) que deu negativo o exame realizado no material coletado da paciente de 75 anos que veio a óbito na quinta-feira (26). Mesmo sem qualquer comprovação, a morte da paciente foi relacionada com o coronavírus (Covid-19) por alguns veículos de comunicação, o que foi criticado pela própria opinião pública.

“Queremos agradecer a Secretaria de Estado da Saúde pela resposta rápida que o caso recebeu e manifestar o nosso desejo de que esses casos sejam tratados com responsabilidade pelos veículos de imprensa, pois a população já está bastante apreensiva, não precisando de sensacionalismo para se assustar ainda mais”, afirma o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Júnior.

A paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite de quarta-feira (25) apresentando dificuldades respiratórias, com baixo nível de oxigênio no organismo. Ela já tinha um histórico de doença pulmonar e quadro obstrutivo crônico. Tendo em vista os protocolos recomendados pelo enfrentamento do coronavírus, a paciente foi encaminhada imediatamente ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), onde recebeu atendimento e foi isolada preventivamente, mas não resistiu e veio a óbito na quinta-feira.

Também em atendimento aos protocolos de saúde, a Vigilância Epidemiológica fez a coleta de material e enviou para Curitiba, a fim de apurar se a morte da paciente tinha ligação com o coronavírus, o que deu negativo. Assim, o óbito passou a ser consequência das complicações de saúde que a idosa já vinha apresentando.“Reafirmamos que o município de Arapongas tem um quadro de controle em relação ao coronavírus, sem óbitos e sem casos confirmados até a presente data, limitando-se a quatro casos suspeitos e a cerca de 350 pessoas que estão com isolamento domiciliar e sob monitoramento. Por isso, reforçamos a importância de as pessoas ficarem em casa, seguindo todos os cuidados de higiene recomendados pelos profissionais da saúde pública”, finaliza o secretário municipal.