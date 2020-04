Começa a vacinação domiciliar contra a gripe para idosos a partir dos 70 anos em Arapongas

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (30) a vacinação contra a gripe para aos idosos a partir dos 70 anos. Seguindo o protocolo, as equipes seguem com esquema de vacinação domiciliar. Na última semana, Arapongas recebeu o segundo lote das vacinas, com 2.400 doses reforçando a campanha nacional. “Com a chegada de novas doses, demos início à vacinação para esse grupo de idosos (70 a 79 anos), de maneira domiciliar, para que não haja tumulto e aglomeração de pessoas nas Unidades de Saúde, visando o bem-estar dos idosos, que são também grupo de risco do novo coronavírus (CODIV-19). Está prevista a chegada de lotes semanais da vacina, através da 16ª Regional de Saúde-Apucarana. Com isso, vamos ampliando ainda mais o esquema da vacinação contra a gripe”, explica o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Junior. Conforme levantamento, Arapongas conta com cerca de 14.500 idosos acima de 60 anos.

A Secretaria da Saúde reitera ainda que os idosos que não possuem os cadastros atualizados junto ao Sistema único de Saúde (SUS) do munícipio e que não receberem a vacina devem entrar em contato através dos telefones 3902-1212/ 3902-1098 para o agendamento das visitas. As informações sobre os cadastros também podem ser obtidas através de contato telefônico com as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) mais próximas.

Para demais dúvidas e informações, a população deve ligar também através do telefone: 3902-1303 ou 3902-1238.

Acima de 80 anos – A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe em Arapongas foi destinada aos idosos acima de 80 anos. As doses domiciliares alcançaram mais de 95% desse público alvo (2.078 pessoas). Ainda conforme o setor, 1.188 profissionais da saúde também já foram vacinados.