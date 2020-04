Prefeitura de Arapongas distribui equipamentos de proteção para profissionais da saúde

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Saúde realizou na última sexta-feira (27), a entrega de mais de 300 kits de equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus(CODI-19). Cada kit contava com óculos de proteção; máscaras (pff2) e aventais. Os materiais foram entregues nos três Pronto Atendimento 18 Horas (Cj. Flamingos, Zona Sul e Jardim Petrópolis), Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA) do Jardim Caravelle e Pronto Atendimento 24 Horas Alberto Esper Kallas, na Vila Industrial. Equipes do Programa Saúde da Família (PSF), entre médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem também receberam os equipamentos.

“Esses são materiais indispensáveis para os profissionais que estão atuando na linha de frente no enfrentamento do covid-19 em Arapongas, especialmente, para aqueles que lidam diretamente com os pacientes que apresentam qualquer sintoma. Além dos prontos atendimentos, que têm recebido intenso fluxo de pessoas, as equipes do PFS que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) também receberam. São medidas que trazem segurança tanto para o profissional de saúde, como para a população”, explica o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr. Todos esses locais contam também a presença do álcool em gel (70%).

Ainda conforme a Secretaria de Saúde, demais kits foram montados e estão em reserva para abastecimento conforme demanda.