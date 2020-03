Prefeitura de Arapongas espalha outdoors pela cidade pedindo: #fique em casa

A prefeitura de Arapongas, em mais uma ação para promover a política de isolamento social adotada em todo o mundo por conta da pandemia de coronavírus, espalhou outdoors pela cidade com a mensagem: "se você leu isso é porque está na rua e exposto! #fique em casa".

De acordo com a assessoria da prefeitura, são 15 painéis espalhados em diferentes regiões da cidade. A ação pretende reforçar a orientação de isolamento social, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O órgão garante que a disseminação da doença só poderá ser controlada através da pratica do isolamento social, a chamada quarentena.

Na última sexta-feira, (27), o prefeito Sergio Onofre decidiu manter o decreto municipal 173/20, que determinou o fechamento do comércio por 15 dias. O prazo termina no próximo final de semana. “Nós sabemos o quanto isso está sendo difícil para os empresários do comércio e o quanto está impactando na vida de todos. Porém, as informações que temos dos médicos e profissionais da Vigilância Epidemiológica dão conta de que a próxima semana será estratégica para conter uma proliferação maior do vírus”, disse o prefeito, após anunciar que o comércio ficará fechado por mais uma semana.