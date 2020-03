GM de Arapongas atende a 37 denúncias de estabelecimentos abertos no sábado (28)

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas, em conjunto com as demais forças de segurança do município, atendeu a 37 denúncias neste sábado (28), sobre descumprimento do decreto municipal de isolamento social.

De acordo com o secretário de Segurança e Trânsito do município Paulo Sergio Argati, além de estabelecimentos abertos irregularmente, também foram orientados locais onde haviam aglomeração de pessoas.

"As equipes da guarda municipal permanecem constantemente em patrulhamento a fim de orientar os empresários quanto a execução do decreto municipal. A população auxiliou bastante na fiscalização dos estabelecimentos, pois tivemos muitas denúncias de locais que estavam descumprindo o decreto, alguns deles por falta de conhecimento, de modo que foram todos orientados e advertidos das consequências de permanecer abertos", explicou o secretário.

Dentre os estabelecimentos que abriram após o decreto, alguns motéis, hotéis, sorveterias, salões de cabeleireiro e principalmente bares foram orientados e permaneceram fechados. Alguns já foram notificados pelo setor de fiscalização da prefeitura.

Ainda de acordo com Argati, nos 2 primeiros dias do decreto, mais de 100 denúncias por dia chegaram para a GM, mas após as contantes orientações e advertências, os registros de denúncias caíram em média para 40 denúncias por dia.



"A orientação das forças de segurança de Arapongas para a população neste momento é que fiquem em casa", reforçou.