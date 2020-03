A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta sexta-feira (27) que o município de Arapongas tem 350 pessoas em isolamento domiciliar e monitoradas pela Vigilância Epidemiológica, dentro da estratégica de enfrentamento ao coronavírus. “São pessoas que apresentam um quadro de tosse ou febre e que receberam a recomendação de isolamento domiciliar até que se observe o desdobramento do quadro. Sabemos que a grande maioria não deve passar de uma gripe ou resfriado, porém é esse o protocolo recomendado”, afirma o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior. O isolamento dura em geral 14 dias.

Segundo ele, o ideal seria que os municípios de todo o Brasil recebessem do governo um número maior de testes. “Com isso, poderíamos tirar do isolamento as pessoas com resultado negativo e elas ficariam livres para retomar as atividades normais. Também poderíamos ter uma postura mais assertiva para os casos confirmados, encaminhando mais rapidamente os pacientes para os cuidados”, acrescenta Moacir Paludetto Júnior. Ele e o superintendente médico Fernando Marques de Marcos informam que a Prefeitura de Arapongas está em tratativa com empresas credenciadas para o fornecimento de testes. A intenção do município é adquirir esses testes nos próximos dias e começar os trabalhos a partir das pessoas em isolamento domiciliar, como recomenda o Ministério da Saúde.

O fato de haver um número expressivo de pessoas em isolamento domiciliar leva a Secretaria Municipal de Saúde a reforçar as recomendações para que as pessoas fiquem em casa, evitem pontos de aglomeração e mantenham todos os cuidados preventivos, como lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão, higienização com álcool em gel, não tocar com as mãos a boca, nariz e olhos e, ao tossir ou espirrar, usar lenço descartável ou proteger a boca e o nariz com o braço.

SINTOMAS

Os sinais e sintomas podem ser febre, calafrios, dor de cabeça, mal-estar, dores no corpo, podendo apresentar diarreia, tosse ou secreção nasal.

CUIDADOS NO DOMICÍLIO

- Não compartilhar alimentos, copos, talheres, chimarrão, toalhas e objetos de uso pessoal;

- Evitar tocar olhos, nariz ou boca;

- Lavar as mãos várias vezes ao dia com sabonete e água, ou usar álcool gel, principalmente depois de tossir ou espirrar;

- Não receber visitas enquanto os sintomas persistirem;

- Enquanto permanecer com sintomas respiratórios, deve usar máscara cirúrgica ao sair do seu quarto e trocar a máscara sempre que estiver úmida;

- Na ausência da máscara, proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com lenços descartáveis (ex: papel higiênico, papel toalha, guardanapo ou lenço de papel);

- Ficar em quarto sozinho (se possível) e mantê-lo ventilado;

- Sair de casa apenas em situações emergenciais. Ao sair de casa, sempre colocar máscara cirúrgica.