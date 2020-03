Prefeitura mantém comércio fechado em Arapongas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu em seu gabinete, na tarde desta sexta-feira (27), um grupo de representantes do comércio. Eles defenderam a reabertura imediata do comércio, alegando prejuízos financeiros e o risco de ter que recorrer a demissões. Apesar disso, o prefeito decidiu que será mantido o decreto municipal 173/20, que determinou o fechamento do comércio por 15 dias. O prazo termina no próximo final de semana.

“Nós sabemos o quanto isso está sendo difícil para os empresários do comércio e o quanto está impactando na vida de todos. Porém, as informações que temos dos médicos e profissionais da Vigilância Epidemiológica dão conta de que a próxima semana será estratégica para conter uma proliferação maior do vírus”, disse o prefeito, após anunciar ao grupo que o comércio ficará fechado por mais uma semana.

Sérgio Onofre afirmou que após os 15 dias de fechamento, vai se reunir novamente com os representantes do comércio e avaliar o quadro. “Nós não temos nenhum caso confirmado hoje em Arapongas e pode ser que esse quadro se deva justamente ao fato de as pessoas, na sua grande maioria, estarem em casa. Se a situação estiver sob controle, podemos negociar uma retomada gradativa do funcionamento do comércio”, destacou o prefeito.

Alguns comerciantes mostraram-se mais exaltados, anunciando estudos e declarações de infectologistas de que o vírus não deverá ter no Brasil a mesma letalidade verificada em outros países. Os argumentos foram refutados pelo secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior, e pelo superintendente médico Fernando Marques de Marcos. Eles apresentaram uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, que não só alerta para o perigo do coronavírus, como recomenda a restrição de eventos e atividades que resultem em aglomeração.

Durante a reunião, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica e a Procuradoria Jurídica também esclareceram sobre a compra de testes, a ser feita pelo município, para dar maior rapidez à identificação dos casos, uma vez que os testes fornecidos pelo governo estão chegando aos poucos e atrasando os trabalhos. Os comerciantes também anunciaram que uma carreata deve ser realizada na manhã deste sábado. O prefeito Sérgio Onofre disse que respeita a manifestação dos comerciantes, embora não veja a necessidade do ato diante do que foi ajustado durante a reunião. “Nós também queremos o comércio aberto o mais rápido possível. Sem o comércio atuando, sem a indústria produzindo, arrecadação do município cai e nós também passamos a ter grandes dificuldades. Mas é preciso por a saúde da população em primeiro lugar e nós contamos com a colaboração de todos”, destacou Sérgio Onofre. Também participou da reunião a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), Evelyse Segura.