Onofre reforça a manutenção do decreto que fecha o comércio de Arapongas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, fez um pronunciamento em que reforçou a manutenção do fechamento do comércio da cidade. Os estabelecimentos comerciais foram fechados através de decreto, com vigência a partir desta semana.

"Esse é um momento muito errado para as pessoas se juntarem. Nosso decreto traz mais uma semana. Assim como vocês, também estamos preocupados. Tomamos essa decisão com base nos médicos, que estão nos precavendo. Se abre o comércio, uma pessoa infectada pode infectar todos que estão lá: o dono, os funcionários e todos os clientes que lá entrarem", disse ele no pronunciamento, gravado e divulgado pela Prefeitura de Arapongas.



"O vírus já está aí. Ele vai se manifestar a partir da semana que vem, que é o período em que ele fica incubado nas pessoas. Vamos esperar, é apenas mais uma semana e aí vamos avaliar os resultados. Por isso, eu peço: fiquem em casa. É muito difícil, muito complicado, mas é necessário. Quem sabe a gente continue sem casos, justamente por causa dessas precauções que vocês estão tomando. Vamos ter paciência", ressaltou ele.

