Pronto Atendimento do Jardim Petrópolis não será usado para atendimento exclusivo de Covid-19, em Arapongas

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Saúde, informa que o Pronto Atendimento 18 Horas do Jardim Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280, Jardim Petrópolis) mantém por tempo indeterminado apenas os atendimentos médicos de urgência e emergência, além dos atendimentos odontológicos. O secretário de Saúde do município, Moacir Paludetto Junior, informou que, durante a semana chegou-se a cogitar a utilização da estrutura do 18 Horas do Petrópolis para o atendimento de casos suspeitos do coronavírus (Covid19),, mas a ideia foi descartada.

“A solicitação da estrutura foi feita pelo Honpar, porém na quinta-feira, após reunião com na Secretaria da Saúde, com a participação do corpo médico, chegou-se à conclusão de que não há necessidade de fazer esse tipo de intervenção e que o 18 Horas deve manter os atendimentos de urgência, emergência e odontológicos”, acrescenta Moacir Paludetto Júnior.

Como o local terá apenas os atendimentos médicos de urgência e emergência, além dos atendimentos odontológicos, os atendimentos da equipe da estratégia da Saúde da Família (PSF) - responsáveis por consultas não emergentes, serão realocados para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sonho Encantado, situado na Rua Urutau Castanho, 351 - Conjunto Araucária. Os atendimentos vão iniciar a partir da próxima segunda-feira (30), das 07h30 às 14h00. A equipe do PSF conta com a atuação de médicos; enfermeiros; auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).



“Considerando que o 18 Horas do Petrópolis possui uma equipe do PSF que realiza as consultas não emergenciais, optamos por fazer o deslocamento desta equipe, provisoriamente, ao CMEI Sonho Encantado. Tal medida visa evitar que os pacientes do PSF entrem em contato com os pacientes urgentes que serão atendidos no 18 Horas do Petrópolis, inclusive aqueles com possíveis suspeitas de coronavírus (Covid-19), reduzindo assim o risco de transmissões”, explica o secretário de Saúde.

Para demais informações, a população pode ligar através dos telefones: 3902-1204 / 3902-1315(18 Horas Petrópolis) ou 3902-1303(Secretaria de Saúde).



Boletim Coronavírus

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, Arapongas apresentou até o momento nove (09) casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19), sendo que três (03) já obtiveram resultados negativos e seis (06) aguardam resultado.

No Paraná

O Estado tem atualmente 106 pacientes confirmados – quatro não residem no Estado –, 613 descartados e 3.487 casos em investigação. Dentre os confirmados, oito estão em isolamento hospitalar, sendo cinco em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s).

Os municípios do Estado com casos confirmados até agora são: Campo Largo (1), Colombo (2), Curitiba (66), Pinhais (3), Rio Negro (1), Ponta Grossa (3), Pato Branco (2), Foz do Iguaçu (5), Cascavel (2), Campo Mourão (1), Cianorte (6), Paranavaí (1), Maringá (3), Faxinal (1), Londrina (3), Guaíra (1), Telêmaco Borba (1). Além disso, o Paraná registrou casos de São Paulo (3) e Brasília (1) onde os pacientes foram diagnosticados e procuraram tratamento no Estado, mesmo morando em outro local.