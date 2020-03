Arapongas se prepara para adquirir testes rápidos para Covid-19 com recursos próprios

O secretário municipal de Saúde de Arapongas Moacir Paludetto Júnior informou na manhã desta sexta-feira (27), em entrevista ao TNonline, que o município se prepara para a aquisição de testes rápidos para diagnosticar a Covid-19 em pacientes que apresentarem os sintomas.

Atualmente, somente pessoas que apresentam quadros mais graves realizam o exame, que depende de coleta de material enviado para o Laboratório Central do Paraná (Lacen), vinculado à Secretaria de Saúde do Estado. Desta maneira, os resultados demoram de 4 a 5 dias para chegar.

Paludetto explicou que todos os pacientes que apresentam sintomas de gripe, mesmo comum, estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica no município. Até a noite desta quinta-feira (26), cerca de 140 pessoas estavam sendo acompanhadas em isolamento domiciliar, mas não realizaram testes para coronavírus, portanto, não são consideradas como casos suspeitos.

"Temos em Arapongas 3 casos suspeitos descartados e outros 6 casos em investigação nesta sexta (27). Aguardamos também o resultado do teste realizado em uma paciente que veio a óbito. Como os testes são realizados em Curitiba, temos essa demora para conseguir os resultados. Por isso é tão importante adquirir testes rápidos para a população", explicou o secretário.

"Estamos nos organizando financeiramente em Arapongas para incluir a compra dos testes rápidos no enfrentamento da Covid-19. Neste momento estamos pesquisando marcas com homologação da Anvisa, buscando todas as orientações necessárias das autoridades de Saúde e realizando orçamentos para que o mais breve possível, essa compra possa ser realizada com recursos próprios", informou Paludetto.

De acordo com o secretário, uma conta vinculada ao município, específica para as movimentações financeiras referentes ao Coronavírus está sendo aberta para facilitar a prestação de contas da administração em relação às compras de insumos médicos para o período de pandemia.