PF prende distribuidores de cédulas falsas envolvidos com o tráfico de drogas em Arapongas

A Polícia Federal, em cooperação com os Correios, efetuou nesta quinta-feira (26) a prisão em flagrante de dois homens (24 e 26 anos), na cidade de Arapongas, no exato momento em que recebiam encomenda postal contendo cédulas falsas. Na residência da dupla, também foi encontrada cocaína acondicionada em recipientes popularmente conhecidos como pinos.

A encomenda estava endereçada ao investigado e, no interior do envelope, havia várias cédulas de R$ 100 e R$ 50, totalizando o valor de R$ 2 mil em cédulas falsas.



Foram encontrados 77 pinos de cocaína com características de que seriam comercializados, especialmente pelo fato de também ter sido encontrada no local uma balança de precisão, comumente utilizada para pesar a droga. Juntamente com a substância entorpecente, havia certa quantidade de fermento em pó, utilizado para obter maior volume e aumentar os lucros dos traficantes.

Após serem interrogados, os investigados foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão de Londrina (CIAC), onde permanecerão à disposição da Justiça Federal e responderão pelos crimes de moeda falsa e tráfico de drogas.

Conjuntamente, a pena máxima prevista para esses delitos é de 27 anos de reclusão.