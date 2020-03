Prefeitura de Arapongas investiga se morte de paciente no Honpar foi causada pelo novo coronavírus

A Prefeitura de Arapongas investiga de a morte de uma idosa que estava internada no Hospital Norte do Paraná (Honpar), foi causada pela covid-19. Nota divulgada nesta quinta-feira (26), informa que material foi coletado e encaminhado a Curitiba. O texto considera um ato irresponsável alardear que a morte foi resultado do novo coronavírus, uma vez que o resultado do exame não está pronto. Confira a nota na íntegra.

"A respeito de uma paciente de 75 anos, que veio a óbito na manhã desta quinta-feira (26) no Hospital Norte do Paraná (Honpar), caso sobre o qual se atribuiu como causa uma possível infecção com o coronavírus, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal da Saúde, tem a dizer o que segue:

01. A paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite de quarta-feira (25) apresentando dificuldades respiratórias, com baixo nível de oxigênio no organismo. Trata-se de paciente com um histórico de doença pulmonar e quadro obstrutivo crônico;

02. Tendo em vista os protocolos recomendados pelo enfrentamento do coronavírus, a paciente foi encaminhada imediatamente ao Honpar, onde recebeu atendimento e foi isolada preventivamente, mas não resistiu e veio a óbito;

03. Também em atendimento aos protocolos de saúde, a Vigilância Epidemiológica fez a coleta de material e já enviou nesta quinta-feira para Curitiba, a fim de apurar se a morte da paciente tem ligação com o coronavírus;

04. Enquanto não sair o resultado do diagnóstico, é um ato irresponsável alardear que a morte foi resultado de infecção pelo coronavírus. Mesmo porque, pelo monitoramento das secretarias Municipal e de Estado da Saúde, Arapongas tem apenas alguns casos suspeitos e nenhum caso confirmado de coronavírus até o presente momento;

05. Um perfil epidemiológico do caso foi feito e os familiares da paciente foram isolados de forma preventiva. A Prefeitura de Arapongas espera que, por ter envolvido um óbito, o exame seja tratado com total prioridade pelas autoridades estaduais e o resultado conhecido o mais rápido possível".