50% dos idosos acima de 80 anos já foram vacinados contra a gripe em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Saúde, tem dado continuidade à Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. Na primeira etapa, que iniciou na última segunda-feira (23) e segue até o dia 01 de abril, serão vacinados os idosos acima de 80 anos, além dos profissionais da saúde. Ao todo, 30 equipes da Atenção Básica de Saúde atuam na linha de frente da campanha, realizando as aplicações das vacinas a domicílio – medida que contempla o Plano Municipal de Contingência para enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta primeira etapa Arapongas recebeu 5 mil doses de vacinas, enviadas através da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa). Está prevista a vinda de novas doses da vacina para os próximos dias.

“Nesta primeira etapa da vacinação contra a gripe, pouco mais de 50% dos idosos acima de 80 anos receberam as doses. Nossas equipes continuam indo até às residências desses idosos e realizando as aplicações. É importante frisarmos que não faltará a vacina. Todos os grupos prioritários serão vacinados até o final da campanha”, diz o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Ainda segundo o secretário, idosos acima de 80 anos que não possuem os cadastros atualizados junto o Sistema único de Saúde (SUS) do munícipio, e que não receberem as vacinas no prazo de 10 dias, devem ligar através dos telefones: 3902-1212/3902-1098 para o agendamento das visitas. Os idosos abaixo de 80 anos serão vacinados nas próximas semanas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, em todo o Paraná segue até o dia 22 de maio.

Metas no Paraná - A meta do Governo Estadual é atingir cobertura vacinal de 90% da população alvo, estimada em 3,844 milhões de pessoas. Na Campanha Nacional de 2019, o Paraná registrou cobertura de 87,3% do público-alvo. Os grupos de professores, indígenas, idosos e puérperas apresentaram índices acima de 98%. O grupo dos professores ultrapassou os 110%, chegando a 104,22%. Já os grupos de crianças, gestantes, e trabalhadores da saúde ficaram abaixo do estimado e devem ser intensificados neste ano. Até o momento, o Paraná recebeu do Ministério da Saúde 522 mil doses da vacina contra a Influenza.