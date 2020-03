Arapongas adquire oxímetros para apoio na luta contra o Covid-19

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal da Saúde, adquiriu 37 oxímetros, aparelhos utilizados na medição da quantidade de oxigênio no sangue do paciente.

Os oxímetros serão destinados para as unidades de saúde. “Esses aparelhos são de extrema importância neste momento para auxiliar a diferenciar os possíveis casos suspeitos de coronavírus, uma vez que o nível de saturação de oxigênio baixo, combinado com outros aspectos clínicos, pode ser forte indicativo nesse sentido”, afirma o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Júnior.

O prefeito Sérgio Onofre destaca que, ao ser informado que a chegada dos oxímetros ia demorar mais cinco dias, determinou que fossem buscar os aparelhos em Curitiba. “Se a medição do oxigênio pelo profissional de saúde pode ajudar a identificar a pessoa que está com problemas respiratórios, sendo esse um dos sintomas de quem é infectado pelo coronavírus, pedimos prioridade na chegada desses aparelhos”, destaca Sérgio Onofre.

Ele também destacou o apoio que a Prefeitura vem recebendo de vários empresários, através da doação de máscaras, macacões impermeáveis e outros itens necessários na linha de frente de combate ao coronavírus. “É com a união de todas as forças e o apoio da população, seguindo as recomendações médicas, que vamos vencer essa dificuldade”, afirmou.