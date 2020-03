Arapongas cobra maior rigor no registro dos casos do Covid-19

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal da Saúde, cobrou na tarde de terça-feira (24) maior rigor no registro e divulgação dos casos suspeitos do Covid-19. O questionamento partiu do secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Júnior, instantes após a divulgação do boletim diário através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O boletim informou que em Arapongas há sete casos suspeitos e um descartado. A Secretaria Municipal sustenta que nos dois últimos boletins, divulgados na segunda e nesta terça-feira, os dados estavam inconsistentes.“Confirmamos com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Fernanda Golas, responsável pela notificação dos casos no município. Ela reafirmou que foram notificados sete pacientes até o dia de hoje. Desses sete pacientes, dois testaram negativo para o Covid-19 e cinco permanecem em investigação”, afirma Moacir Paludetto Júnior.

Sendo assim, o boletim deveria ter trazido, segundo ele, sete casos no total, porém com apenas cinco casos suspeitos e dois descartados. “Mas tanto na segunda quanto nesta terça os boletins não estavam condizentes com a realidade do município”, afirma o secretário.O próprio prefeito Sérgio Onofre ligou para o chefe da 16ª.

Regional de Saúde, Altimar Carletto, informando a insatisfação dos profissionais de saúde que trabalham na linha da frente, combatendo o Covid-19 no município. Altimar Carletto disse que a falha não teria ocorrido na Regional, mas sim pelos responsáveis na edição do boletim na Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba. Moacir Paludetto Júnior espera que a falha seja finalmente corrigida no boletim a ser publicado nesta quarta-feira.