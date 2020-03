Rua Pavão recebe instalação de postes republicanos

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), está realizando ajustes finais na área de urbanização do Rua Pavão – revitalizada recentemente. Nesta semana, as equipes realizam as instalações dos postes republicanos em trecho próximo ao acesso do Ribeirão Bandeirantes. O objetivo consiste na iluminação de qualidade, tanto para os motoristas quanto para os pedestres que se utilizam daquela via.

Conforme o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, as equipes têm executado os ajustes finais, porém, seguindo os protocolos de segurança em meio à pandemia.

“Dentre as medidas do Plano de Contingência de Enfrentamento ao Coronavírus, nossas equipes estão em retoque final, com as instalações dos postes em trechos da Rua Pavão. Concluída, essa é uma obra que traz inúmeros benefícios. Entre os destaques, sanamos um dos principais problemas que era o transbordamento das águas do ribeirão Bandeirantes, sempre que ocorriam chuvas em excesso. Para resolver o problema, o projeto de revitalização compreendeu a retirada de toda a tubulação antiga da rede. As equipes de obra finalizaram a concretagem de grandes aduelas, com poder de escoamento muito maior do que a tubulação antiga”, diz Jair Milani.

Projeto total - Elaborado totalmente pela Secretaria de Obras, o projeto de revitalização da Rua Pavão conta com 34 mil metros quadrados de recapeamento e pavimentação asfáltica em CBUQ, que iniciam na Rua Guaratinga e segue até a Rua Perdizes, com extensão de 3,2 km. A obra inclui calçamento e alambrados para via de pedestres, sinalização viária (vertical e horizontal), ordenamento do trânsito com construção de três rotatórias (uma na Rua Pavãozinho-do-pará com Sanhaço-rei, uma na Rua Jurutau e outra no Porthal das Flores), além de arborização e nova canalização do Bandeirantes.

O investimento foi de R$ 3.098.000,00, sendo que R$ 2,5 milhões são provenientes do governo estadual (Paraná Cidades) e R$ 598 mil são contrapartida do município.