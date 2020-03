Arapongas continua com três casos suspeitos de coronavírus

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, três casos suspeitos de coronavírus estão sendo monitorados no município. Ainda segundo o órgão, outros dois casos foram descartados.

A primeira suspeita descartada, na última sexta-feira (20) tratava-se de um homem de 70 anos, com histórico de doenças crônicas e demais internações. Ele esteve em contato com familiares que estiveram recentemente em viagem aos Estados Unidos (EUA). O paciente deu entrada na UPA, apresentando sintomas como febre, desconforto respiratório e saturação abaixo de 95% (nível de oxigênio no sangue). Diante dos sintomas, passou por consulta médica, sendo transferido ao Honpar.



O segundo caso foi descartado no último domingo (22). Tratava-se de um paciente de 57 anos, que se encontrava em observação após apresentar problemas respiratórios.