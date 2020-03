Linhas disponibilizadas pela Prefeitura de Arapongas estão recebendo grande número de ligações

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Saúde, reitera a toda a população importantes orientações para o enfrentamento ao novo coronavírus(COVID-19). Entre as ações, o município conta com linhas telefônicas, na qual equipes de saúde repassam informações e sanam dúvidas. De segunda a sexta-feira (atendimentos das 7h às 19h), ligue: 3902-1238/ 3902-1303/ 3902-1098. Aos finais de semana (sábado e domingo), ligar: 9 9180- 3805 ou 9 9170- 7097.

“Tivemos grande registro de ligações desde a última quinta-feira (19) até domingo (22). Nossas equipes de saúde estão à total disposição para levar informações precisas a tudo o que for relacionado com o enfrentamento do coronavírus”, afirma o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Atendimentos – Diante da pandemia, Arapongas iniciou deste ontem (22) um novo esquema dos atendimentos presenciais. Todos os atendimentos ao público infantil (crianças de 0 a 12 anos) que aconteciam no PAI foram transferidos ao 24 Horas “ Alberto Esper Kallas” - Vila Industrial.

Já os atendimentos as demais pessoas devem acontecer na UPA 24 Horas, situada no Jd. Caravelle. Ambos os serviços iniciaram a partir das 07h00. Vale salientar, que a Secretaria de Saúde orienta que a população deve procurar atendimento na UPA 24 Horas casos apresentem dificuldades respiratórias e febre.

No PAI, serão atendidos os pacientes que não apresentem dificuldades respiratórias, ou seja, doenças ou situações de outra natureza.

Nos três 18 Horas (Cj. Flamingos; Jd. Petrópolis e São Bento), os atendimentos estão em regime integral.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), serão realizados atendimentos aos pacientes que apresentem sintomas de uma gripe leve, como: dores no corpo; coriza; febre baixa; tosse e leve falta de ar. Com horários normais de atendimentos (07h30 às 11h30/ 13h às 17h).

“Essas são medidas que visam o melhor atendimento à população, sem que haja tumulto e caos. É importante frisar que as pessoas só procurem atendimentos em casos de grande dificuldade respiratória, aos adultos somente na UPA 24 Horas; para as crianças todos os atendimentos no 24 Horas do Vila Industrial. Neste período adiamos as consultas e cirurgias eletivas, ou seja, todas aquelas sem urgência. Lembrando que o caso clínico do paciente é determinante para a realização dos exames que atestem ou não para o novo vírus. São feitos os testes específicos do covid-19 somente para aqueles que apresentarem os sintomas”, reforça Paludetto Jr.

No Paraná - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou o novo boletim do coronavírus neste domingo (22), contabilizando 54 casos confirmados da doença no Paraná. Os novos casos são de Curitiba (3), Foz do Iguaçu (3), Cianorte (1), Colombo (1), Pinhais (1) e moradores de Miami-EUA (2) que estão sendo tratados no Estado. Os 11 pacientes deste boletim são: seis homens e cinco mulheres com idades entre 17 e 54 anos e que estiveram na Itália, Emirados Árabes, Miami e/ou contato com casos confirmados fora do Estado.

MAIS TESTES - O Paraná entrou em acordo com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e o Ministério da Saúde (MS) para a aquisição de mais insumos para exames de detecção do novo coronavírus.

COLETA DE AMOSTRAS – A coleta das amostras para os exames do coronavírus serão realizadas, também, via transporte aéreo. A partir dos próximos dias, um dos aviões do Estado decolará de Curitiba e fará uma rota pousando em pontos estratégicos para a coleta do material e entrega no Lacen.