Segundo caso suspeito testa negativo para covid-19 em Arapongas

A Secretaria Municipal da Saúde informou, na manhã deste domingo (22), que o segundo caso suspeito em Arapongas deu negativo para o coronavírus. Trata-se de um paciente de 57 anos, que se encontrava em observação. “É uma boa notícia, mas que de forma alguma deve nos levar a reduzir as medidas preventivas. Pelo contrário, pois o número de casos suspeitos e confirmados está aumentando em todo o Paraná e no Brasil, exatamente como previsto nesta fase de propagação do vírus”, afirma o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior.

No boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde de ontem (21), o Paraná registrava 43 casos confirmados, sendo a maior concentração em Curitiba (31). Na região, há casos confirmados em Maringá (01) e Londrina (03). Em todo o Estado, há 273 casos suspeitos, sendo monitorados de perto pelos profissionais de saúde. Só em Londrina, são 41. Outros 13 em Maringá. Em Curitiba, são 52. No Brasil, já são 1.128 casos confirmados e 18 mortes (3 no Rio de Janeiro, 15 em São Paulo). O governo federal parou de divulgar o número de casos suspeitos a nível nacional.

“Nossa recomendação segue no sentido de que as pessoas, sempre que possível, fiquem em casa, evitem aglomerações, sigam as recomendações de higiene e só procurem as unidades de saúde caso seja extremamente necessário, primeiro para não congestionar os pontos de atendimento, segundo porque a pessoa também pode acabar contraindo o vírus nesse local”, acrescenta o secretário de Saúde. “O isolamento em casa, acompanhado dos cuidados básicos, é a melhor alternativa na luta contra o coronavírus”, finaliza.