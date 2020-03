A partir deste domingo (22) os atendimentos às crianças serão transferidos em Arapongas 

A Secretaria Municipal de Saúde, informa que a partir deste domingo(22), todos os atendimentos ao público infantil (crianças de 0 a 12 anos), que aconteciam no PAI, serão transferidos ao 24 Horas “ Alberto Esper Kallas” - Vila Industrial. Já os atendimentos às demais pessoas devem acontecer na UPA 24 Horas, situada no Jd. Caravelle. Ambos os serviços iniciarão a partir das 07h00.

Desta forma, no 24 Horas serão atendidas apenas crianças. No PAI serão atendidos apenas pacientes que não apresentam sintomas respiratórios. Na UPA serão atendidos pacientes com sintomas respiratórios.

“ Essas são medidas que visam proteger tanto as crianças, quanto os adultos no momento dos atendimentos. Pedimos que sigam as orientações repassadas através da Secretaria de Saúde e profissionais da área no enfrentamento ao coronavírus”, enfatiza o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Demais medidas - Nesta manhã(21), equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e demais profissionais da saúde realizaram uma carreta a fim de conscientizar a população para que permaneçam em suas casas, evitando assim, a possível disseminação do novo vírus. Nesta noite uma nova carreata vai percorrer a cidade, com saída prevista às 21h, da sede da Guarda Municipal(GM). O prefeito De Arapongas, Sergio Onofre, tem acompanhado os desdobramentos das ações no município que integram o plano de contingência diante da pandemia, e reforça o apelo. “ Pedimos encarecidamente, que as pessoas fiquem em casa, evitem ao máximo de saírem por aí, em especial os nossos idosos. Vimos muita gente hoje na Centro, em estabelecimentos. O comércio estará fechado a partir desta segunda. Tomaremos medidas legais a todos que descumprirem o decreto”, afirma.

Ramais para informações - A Secretaria de Saúde disponibiliza ramais de atendimento para informações relacionadas aos atendimentos, sintomas, entre outros. Aos finais de semana, ligue: 9 9170-7097 ou 9 9180- 3805 (das 7 às 19 horas).