GM de Arapongas encontra pit bull morto a facadas e outro gravemente ferido em residência

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da guarda municipal (GM) de Arapongas, juntamente com a secretaria de Meio Ambiente do município notificaram moradores do Jardim San Rafael por maus tratos a animais. No local, os agentes encontraram um cachorro da raça pit bull morto a facadas e outro ferido. A responsável pelos animais foi encaminhada a delegacia.

De acordo com o relatório da GM, a equipe recebeu uma denúncia de que haveria maus tratos a cachorros no endereço. Chegando no local, os agentes perguntaram a moradora onde estariam os animais e ela informou que eles estariam embaixo de um veículo no quintal.



Com a retirada do veículo, os agentes encontraram um cachorro da raça pit bull morto com sinais de agressão e golpes de faca na região torácica, e outro animal vivo com sinais de golpes de faca na região das pernas e em estado bastante degradante, com ferimentos diversos por toda a extensão do corpo.



A moradora afirmou que seu esposo estava no trabalho, e teria sido ele quem havia agredido e matado o animal. A equipe entrou em contato com a empresa em que ele trabalha e pediu que ele viesse até o local, mas ele não compareceu. A GM foi então até a empresa, mas informaram que ele havia ido embora. Desta forma, a mulher que atendeu a equipe foi encaminhada para a delegacia para esclarecimentos.



No local, o veterinário do município constatou também a presença de várias aves silvestres presas em gaiolas, sendo 2 coleirinhas, 2 canários da terra, 1 Pintassilgo, 1 azulão, 1 tiê sangue, 2 sanhaços cinzento-escuro 1 filhote de bicudo. Todas as aves foram apreendidas.