Arapongas restringe horários do transporte coletivo

Em mais uma adoção de medidas de contenção do coronavírus, o transporte coletivo de Arapongas restringiu, a partir desta sexta-feira, a circulação dos ônibus objetivando a redução da circulação de pessoas.

Os ônibus estão circulando em três horários: das 6 as 8 horas; das 11 as 13h30 e das 16h30 as 20 horas. Segundo a Transporte Urbano Arapongas (TUA), as dez linhas no município só circularão nesse horário por determinação do município.

O gerente de operação da empresa, Luiz Carlos dos Santos Júnior, pede que os idosos evitem usar o transporte coletivo. Segundo ele, apesar do risco, não houve redução no fluxo de passageiros nessa faixa etária no sistema nos últimos dias. "Os idosos precisam permanecer em casa, mas isso não está ocorrendo", comenta.