Setor de Agendamento da Saúde informa novas medidas em Arapongas 

A Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de agendamentos informa que diante do Plano Municipal de Contingência para enfrentamento do coronavírus(COVID-19), os serviços de: transportes para outros municípios; consultas em outros municípios; agendamento de consultas CISVIR; agendamentos de exames CISVIR; e atendimento ao público estão suspensos por 15 dias.

Os atendimentos ao público serão somente por telefone: 3902-1091/3902-1092/ 3902-1094/ 3902-1993. Horários para atendimentos telefônicos: 9, 11 horas, e das 13 às 17 horas.