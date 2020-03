Primeiro caso suspeito de coronavírus tem resultado negativo em Arapongas

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Saúde informou na manhã desta sexta-feira (20), que o primeiro caso suspeito de coronavírus(COVID-19) no município apresentou resultado negativo para a doença.

A suspeita tratava-se de um homem de 70 anos, com histórico de doenças crônicas e demais internações. Ele esteve em contato com familiares que estiveram recentemente em viagem aos Estados Unidos (EUA). O paciente deu entrada na UPA, apresentando sintomas como febre, desconforto respiratório e saturação abaixo de 95% (nível de oxigênio no sangue). Diante dos sintomas, passou por consulta médica, sendo transferido ao Honpar.

Ainda conforme a Secretaria de Saúde, o paciente permanece internado no Hospital Norte Paranense(Honpar), em estado estável.

Com a confirmação de um resultado negativo para o coronavírus, Arapongas registra até agora um caso suspeito da doença. O referido paciente de 57 anos foi notificado no início da semana. O mesmo é portador de diabetes, hipertensão e fumante, e apresentou sintomas de gripe por três dias consecutivos, entre eles febre, tosse e dificuldade respiratória, além de saturação abaixo de 95% (nível de oxigênio no sangue), passando por atendimento no 24 Horas Alberto Esper Kallas. Ele não se encontra em internamento, contudo está em isolamento domiciliar e monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo informações, o paciente participou de uma recente festa em um município do interior do Paraná, com a presença de aproximadamente 300 convidados, entre eles pessoas que residem nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

Ramais de Informações – A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza ramais de atendimento. Em caso de dúvidas e outras informações, ligue 3902-1238/ 3902-1303/ 3902-1098 – atendimentos das 7h às 19h (de segunda a sexta-feira). Aos sábados e domingos, ligue 9 9180- 3805 ou 9 9170- 7097.