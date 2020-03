GM de Arapongas atende roubo em farmácia e recupera carro furtado

A guarda municipal (GM) de Arapongas atendeu uma ocorrência de roubo em farmácia na região central da cidade na madrugada desta sexta-feira (20). Mais tarde, uma equipe em patrulhamento na região do Parque dos Pássaros encontrou dois homens com as mesmas características repassadas pela vítima do roubo, empurrando um veículo fusca. Ao receber voz de abordagem, eles entraram no veículo e saíram em alta velocidade. A equipe realizou o acompanhamento por cerca de duas quadras, quando os homens abandonaram o carro e saíram correndo para dentro do parque e não foram mais localizados.



Após a checagem da placa do veículo, uma equipe foi até a casa do proprietário e descobriu que o fusca havia sido furtado a pouco. O carro foi entregue para o proprietário. Ninguém foi preso.