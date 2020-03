Arapongas: 2º caso suspeito de coronavírus está isolado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirmou o segundo caso suspeito do novo coronavírus em Arapongas, nesta quinta-feira (19). Trata-se de um homem de 57 anos, diabético, hipertenso e tabagista que está em isolamento domiciliar. Na região, Apucarana tem dois casos em investigação e Faxinal 1, somando um total de 5 casos suspeitos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente teve febre e apresentou outros sintomas de gripe após participar de uma festa de casamento no norte do Paraná, com aproximadamente 300 pessoas, com convidados de Santa Catarina e São Paulo, Estado com 286 confirmados e quatro mortes.

O araponguense com suspeita de covid-19 está isolado. Segundo a secretaria, quem desrespeitar a ordem de isolamento ou quarentena estará sujeito a prisão, conforme decreto municipal publicado nesta quinta-feira (19), que fixou regras mais rígidas na luta contra o coronavírus.

PRIMEIRO CASO

O primeiro caso investigado no município é um idoso de 70 anos, com várias comorbidades, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Norte do Paraná (Honpar). Segundo o secretário municipal de Saúde Moacir Paludetto Junior, o paciente teve contato com um parente que veio dos Estados Unidos.

"Após esse contato, o idoso teve piora e procurou a Unidade de Pronto Atendimento. Todas as medidas foram tomadas e ele foi internado no hospital e o quadro de saúde é estável. Todo o protocolo de isolamento foi adotado", afirma.

De acordo com ele, o resultado do exame do Laboratório Central do Paraná (Lacen-PR) deve sair em três dias.