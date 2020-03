Hospitais de Arapongas suspendem todas as visitas a pacientes internados

A Santa Casa e o Hospital Norte Paranaense (Honpar) de Arapongas, suspenderam todas as visitas a pacientes internados a partir desta quinta-feira (19).

No caso da Santa Casa, a informação foi divulgada na quarta-feira (18), através das redes sociais do hospital. Apenas pacientes menores de 18 anos, ou idosos acima de 60 anos terão direito a um acompanhante, com trocas de horário apenas duas vezes ao dia: as 7h30 e as 19h30.

O Honpar também proibiu as visitas aos pacientes a partir desta quinta-feira (18). Assim como na Santa Casa, apenas pacientes menores de 18 anos, ou idosos terão direito a um acompanhante, também com trocas de horário as 7h30 e as 19h30.

A suspensão acontece por tempo indeterminado, obedecendo as orientações do Ministério da Saúde.