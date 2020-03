Empresa de Arapongas recebe multa ambiental de R$25 mil

A secretaria de Meio Ambiente de Arapongas multou em mais de R$ 25 mil uma empresa de resíduos recicláveis nesta quarta-feira (18). O setor de Endemias, a Vigilância Sanitária e o Grupamento de Defesa Ambiental da guarda municipal (GM) do município participaram da ação.

A empresa que fica no Jardim Alto da Boa Vista, zona Sul da cidade, já possuía diversas notificações do setor de endemias por focos do mosquito Aedes Aegypti.



De acordo com relatório da GM, uma fiscalização foi realizada no local e houve constatação de diversas irregularidades como disposição de resíduos sólidos a céu aberto, inexistência de licenças ambientais e municipais, risco de contaminação do solo por geração de efluentes, estruturas precárias gerando risco aos trabalhadores do local e atividades em condições insalubres.

Diante dos fatos, foi aplicada notificação de embargo e interdição total das atividades até a regularização, remoção e destinação adequada dos resíduos. O auto de infração ambiental aplicado foi de 101 Unidades Fiscais de Arapongas (UFAs), totalizando a quantia de R$ 25.912,56.