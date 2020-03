Homem é preso vendendo crack em Arapongas

Um homem de 35 anos foi preso pela polícia militar (PM) de Arapongas na noite desta quarta-feira (18), por tráfico de drogas, na Vila Industrial.

Depois de receber denúncias da comunidade de que algumas pessoas estariam em atitude suspeita na Rua Juriti, uma equipe da PM passou a realizar patrulhamentos no local e encontrou dois homens que passavam objetos um para o outro. Ao perceber a viatura, um deles passou a jogar alguns objetos no chão. A polícia realizou a abordagem e encontrou 8 pedras de crack dispensadas no chão, embrulhadas e prontas para a venda, além de uma nota de 10 reais com um deles. Já com o outro, foi encontrada uma pedra de crack embrulhada com o mesmo tipo de embalagem. Ele informou que tinha acabado de realizar a compra desta pedra com o primeiro abordado.



O suspeito pela venda da droga foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade.