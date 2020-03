Comércio da região anuncia mudanças para enfrentamento da Covid-19

O Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval) e Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Londrina e Região (Sindecolon) assinaram nesta quinta-feira (19), a Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2021 com alterações para o comércio de Arapongas e região, no período de 18 a 31 de março, a fim de frear o avanço do coronavírus.

Dentre as mudanças, as lojas passam a abrir às 09h (e não mais às 08h). É determinada também a redução da equipe. “No período de 18 a 31 de março, as empresas com pelo menos quatro empregados deverão utilizar-se de somente 50% do contingente de trabalhadores ou turno de trabalho, de forma que o mesmo trabalhador preste serviços somente em um período [de manhã ou à tarde] do dia ou um a cada dois dias.” O objetivo é diminuir o ajuntamento de pessoas ao mesmo tempo no comércio.

O texto escrito pelos sindicatos determina que “gestantes e trabalhadores com 60 anos ou mais deverão ser dispensados da prestação de serviços no período de 18 a 31 de março de 2020.”Essas folgas vão compor banco de horas e podem ser compensadas até 16 de março de 2021, “mediante a realização de horas extras, à razão de uma hora de afastamento por uma hora de compensação, até a data prevista para término da vigência deste instrumento normativo.”

Outras ações preventivas

Mesmo não determinadas por decreto, atitudes simples podem ajudar a combater o coronavírus. Lave as mãos várias vezes ao dia, use álcool gel, cubra a boca com o braço ou um lenço na hora de tossir, evite toques e apertos de mão, mantenha uma distância segura das pessoas. Caso tenha sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar, procure as unidades de saúde.