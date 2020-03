PM de Arapongas apreende máquinas caça-níqueis 

A polícia militar (PM) de Arapongas apreendeu máquinas caça-níqueis e uma máquina de jogo do bicho em um bar na Rua Faisão, Vila Sampaio. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (18).

De acordo com o boletim da PM, o proprietário do local recebeu a equipe que chegou acompanhada de um oficial de justiça para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.



Nos fundos do estabelecimento, foram encontradas 04 máquinas caça-níqueis ligadas, prontas para jogar, e 01 máquina de jogo do bicho no balcão de entrada, com diversos comprovantes de apostas, além da quantia de R$ 3.077,00, que provavelmente seriam dos jogos ilegais realizados no local.

Todo o material foi apreendido juntamente com o celular do proprietário do bar, que possuía diversas conversas e transações referente aos jogos. Ele foi encaminhado até a sede da PM para o registro de um termo circunstanciado (TCIP).