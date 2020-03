Grupo Mãe do Céu cancela encenação da ‘Paixão de Cristo’, em Arapongas

Em virtude das determinações para impedir o avanço do coronavírus na região, a encenação da ‘Paixão de Cristo’ de Arapongas foi cancelada.

Nesta quarta-feira (18), o organizador do evento Luiz Vechiatto, publicou um vídeo em seu perfil no Facebook, em que aparece cobrindo com tinta as datas do evento em um outdoor.

"Deus abençoe a todo. Em 2021, Grupo Mãe do Céu encenará, Paixão de Cristo, em Arapongas", diz Vechiatto no final do vídeo.

Na terça-feira (17), Vechiatto chegou a afirmar que a apresentação não seria cancelada, contudo cogitou a possibilidade de fazer a encenação sem público, com transmissão pela internet.