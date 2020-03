MostraMóveis 2020 de Arapongas é cancelada

Com as recentes recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Paraná para a não realização de eventos que promovam a aglomeração de pessoas, e tendo em vista o adiamento de vários eventos do setor moveleiro nacional com realocação para novas datas do calendário de 2020, a diretoria do Expoara – Centro de Eventos, promotora da MostraMóveis, decidiu pela suspensão da edição de 2020 agendada para o mês de agosto.

E por decisão do Sistema Fiep, promotor do 11º Congresso Nacional Moveleiro que aconteceria em paralelo à MostraMóveis 2020, em comum acordo com as entidades co-realizadoras (Expoara e Sebrae/PR), o evento segue transferido para acontecer durante o período de realização da Movelpar 2021, entre os dias 25 e 28 de janeiro do próximo ano.

Desta forma, o 11º Congresso Nacional Moveleiro passará a acontecer dentro da Movelpar 2021, no período da manhã, reunindo especialistas do setor que irão agregar mais valor à Feira e contribuirá com o fortalecimento e a expansão das empresas por meio do compartilhamento de informações e do debate sobre tendências e oportunidades de mercado no Brasil e no exterior.