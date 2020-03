Amepar reúne prefeitos e secretários para articular ação regional

Prefeitos e secretários municipais de saúde da microrregião da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) se reúnem nesta quarta-feira (18), a partir das 10 horas, em Londrina, para definir uma estratégia conjunta quanto ao enfrentamento do coronavírus na região. A reunião foi convocada pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que é presidente da Amepar, entidade que reúne 22 municípios.

“Vamos falar, entre outras coisas, sobre o decreto assinado nesta segunda-feira pelo governador Ratinho Júnior e os reflexos no dia a dia dos municípios, como a suspensão das aulas nos estabelecimentos de ensino, das atividades nos centros de convivência dos idosos e outros setores. É muito importante que a população seja devidamente orientada sobre essas medidas, inclusive nas cidades menores, a fim de que o trabalho de prevenção possa surtir o melhor efeito possível”, avalia Onofre.

Ele destaca que o esforço conjunto vai interferir na vida das famílias, das empresas e no setor público, além de sacrificar a agenda de eventos nas cidades. “Mas temos diante de nós o exemplo de outros países que atrasaram na adoção de medidas mais firmes e que acabaram pagando um preço alto”, acrescenta Onofre. O prefeito também defende agilidade e transparência na comunicação oficial, a fim de manter a população informada sobre o quadro real da doença.

“Infelizmente, as chamadas fake news acabam se propagando com grande velocidade, contribuindo para que a população fique ainda mais insegura diante do avanço do coronavírus. Contra isso, o melhor remédio é a informação precisa e de fonte segura”, ressalta o prefeito.

Por medida de segurança e em cumprimento ao decreto estadual que proíbe eventos com mais de 50 pessoas, a reunião será fechada, só podendo participar os prefeitos e secretários de saúde.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Sérgio Onofre também adiantou que na quinta-feira, às 17 horas, vai se reunir com representantes do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima) e da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), tendo na pauta o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do Coronavírus. “É muito importante que a administração pública, a indústria e o comércio caminhem em sintonia, sobretudo neste momento, pois todas as formas de minimizar os impactos do coronavírus em nosso meio são bem-vindas”, finaliza o prefeito.