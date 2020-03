A Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos informa que a partir de segunda-feira (16) estão suspensas as atividades agendadas no Cine Teatro Mauá e Anfiteatro Vianninha, para prevenir riscos de transmissão do Covid-19 (Coronavírus).

A medida segue orientação das autoridades de Saúde e estes locais permanecerão sem atividades que envolvam aglomeração de público, até segunda ordem.